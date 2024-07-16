Макрон з другої спроби прийняв відставку премʼєра
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя та його уряду.
Про це повідомляє BFM TV.
Макрон зробив це з другої спроби. Атталь ще 8 липня подав у відставку — одразу після перемоги на виборах лівих. Тоді Макрон відмовився приймати його відставку й попросив тимчасово залишитися на посаді глави уряду.
Уряд Атталя виконуватиме свої обовʼязки до формування нового уряду.
Атталь очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. У свої 34 роки він став наймолодшим премʼєр-міністром в історії сучасної Франції.
- У червні президент Франції Емманюель Макрон розпустив парламент країни через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» на виборах до Європарламенту (набрала 31,5%). Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів — так у Франції називають парламент.
- У першому турі виборів переміг ультраправий альянс на чолі з «Національним об’єднанням» Марін Ле Пен.
- Однак у другому турі несподівано перемогу отримала коаліція лівих «Новий народний фронт». На другому місці опинилась центристська коаліція Макрона і лише на третьому — «Національне обʼєднання».