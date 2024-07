Дослідження: Кліматична криза робить дні довшими

Новини

Getty Images / «Бабель»

Кліматична криза збільшує тривалість дня, оскільки масове танення полярного льоду змінює форму планети та сповільнює її обертання.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Зміна тривалості дня становить мілісекунди, проте цього вистачить, щоб потенційно порушити інтернет-трафік, фінансові операції та GPS-навігацію, які залежать від точного відліку часу.

Танення льоду Гренландії та Антарктики через глобальне потепління, спричинене діяльністю людей, перерозподіляє воду з високих широт у світові океани ближче до екватора. Тому Земля стає більш широкою на екваторі, обертання планети уповільнюється, подовжуючи день.

Читайте також: В Антарктиді зафіксували світовий рекорд стрибка температури

«Усі центри обробки даних, які керують інтернетом, звʼязком і фінансовими транзакціями, базуються на точному часі. Нам також потрібні точні знання про час для навігації, особливо для супутників і космічних кораблів», — пояснив професор Бенедикт Соя зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха.

Дослідження використало спостереження та компʼютерні реконструкції для оцінки впливу танення льоду на тривалість дня. Швидкість зростання тривалості дня коливалася від 0,3 до 1,0 мілісекунди на століття між 1900 і 2000 роками. Але з 2000 року швидкість зміни прискорилася до 1,3 мілісекунди на століття.

Якщо людство не скоротить викиди парникових газів, швидкість уповільнення обертання Землі зросте до 2,6 мілісекунди на століття до 2100 року.