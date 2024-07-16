У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

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Vicky T / Unsplash

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала в Києві черговий температурний рекорд.

У понеділок, 15 липня, у столиці максимальна температура повітря була найвищою за час проведення спостережень для цієї дати та сягнула 34,2 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1883 року на 0,5 °С.

Метеостанції та геофізичні лабораторії фіксують температурні рекорди майже щотижня протягом червня і липня. Україна в цьому місяці переживає аномальну спеку — у регіонах від 30 до 41 °С. Усе через тропічне повітря з півночі Африки.