Президент США Байден назвав помилкою свої заклик поцілити в Трампа «в яблучко» перед тим, як у нього стріляли

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Президент США Джо Байден назвав помилкою свої слова про те, що «настав час поцілити в Трампа в яблучко», які він сказав донорам у приватній розмові. Це відбулося напередодні спроби замаху на Дональда Трампа.

Про це він заявив в інтервʼю NBC News.

Джо Байден заявив, що це була лише стилістична фігура, відкидаючи критику, що ці слова призвели до розпалювання ненависті. І додав, що саме Трамп використовує насильницьку риторику.

«Я мав на увазі зосередитися на ньому. Зосередьтеся на тому, що він робить. Зосередьтеся на його політиці. Слухай, я не той хлопець, який сказав: я хочу бути диктатором у перший день. Я не той хлопець, який відмовився прийняти результати виборів. Я не той хлопець, який сказав, що не прийме результат цих виборів автоматично. Не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш», — пояснив Байден.

Коли американського президента запитали, чи не відчуває він провини за те, що якісь його слова могли ненавмисно підштовхнути когось до стрілянини, той відповів, що загроза з боку його опонента є надто сильною, щоб її ігнорувати.