Єврокомісари бойкотуватимуть неформальні зустрічі, організовані Угорщиною, через «мирне турне» Орбана

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Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням через «мирне турне» премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

За його словами, це рішення ухвалене «у світлі останніх подій, повʼязаних з початком головування Угорщини».

«Президентка вирішила, що Європейська комісія буде представлена лише на рівні вищих посадовців під час неформальних засідань Ради. Візит колегії (комісарів) до головуючої країни не відбудеться», — повідомив Мамер.

Фактично це означає, що єврокомісари не відвідуватимуть неформальні зустрічі, організовані угорським головуванням.

«Мирне турне» Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.

У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.

Керівництво ЄС поїздки Орбана розкритикувало. Politico писав, що міністри закордонних справ Євросоюзу планують ігнорувати саміт у Будапешті, який запланований на 28 і 29 серпня.