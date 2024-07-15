Нардепа від ОПзЖ Олександра Пономарьова судитимуть за держзраду і колабораціонізм

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Держбюро розслідувань завершило своє розслідування щодо діючого народного депутата України від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» — його судитимуть за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК) та колабораціонізм (ч. 4 ст. 111-1 КК), за що загрожує до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна.

Пресслужба ДБР не називає імені нардепа, але з опису справи виходить, що йдеться саме про Олександра Пономарьова, який наразі під вартою у СІЗО.

За даними слідства, депутат у перший день повномасштабного вторгнення Росії (24 лютого 2022 року) поїхав з Києва до окупованого Бердянська, де завʼязав тісні контакти з окупаційною адміністрацією. Це допомогло йому зберегти свій бізнес і підприємства в місті. Його фірми в Бердянську та Криму швидко налагодили продаж росіянам продукції, яку використовували для виробництва зброї та броньованої техніки.

Депутат залишався на окупованій території доволі довго і навіть отримав від росіян охорону. За час співпраці з агресорами він їздив в окупований Крим та Росію, але згодом через конфлікти із загарбниками виїхав на підконтрольну територію, де і був затриманий.