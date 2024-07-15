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Дональд Трамп змінив промову для зʼїзду Республіканської партії, щоб «обʼєднати країну»

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Експрезидент Дональд Трамп заявив, що переписав свою промову для Національного з’їзду Республіканської партії, щоб зосередити увагу на єдності країни після замаху на нього у минулі вихідні.

Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на інтервʼю Трампа для Washington Examiner.

Трамп каже, що промова, яку він збирався виголосити в четвер, 18 липня, мала бути спрямованою переважно проти політики президента Джо Байдена та схвилювати лише його виборчу базу. Натомість новий виступ має «обʼєднати всю країну».

«Це шанс обʼєднати всю країну, навіть увесь світ. Промова буде інакшою, значно інакшою, ніж це було у планах два дні тому», — сказав він.

Автор: Денис Подобрій