Премʼєр Угорщини Орбан направив лідерам ЄС свої пропозиції вирішення війни РФ проти України

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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан після поїздок до Києва, Москви і Пекіну направив лідерам Євросоюзу свої пропозиції щодо завершення війни Росії проти України.

Про це в інтервʼю проурядовій газеті Magyar Nemzet розповів політичний радник угорського премʼєра, член парламенту Балаж Орбан.

За його словами, премʼєр розіслав лідерам Євроради листи, у яких описав свої переговори з Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном, а також описав там угорські пропозиції. За словами радника, Орбану стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати далі і без втручання зовнішніх посередників війну не зупинити.

Угорщину він назвав єдиною країною, яка може вести переговори з усіма сторонами. Орбан вважає, що Угорщина може відігравати важливу роль посередника. Водночас він зауважує, що Європі та США варто відмовитися від курсу війни, щоб мати вирішальний голос у врегулюванні конфлікту.

Минулого тижня, 8 липня, розслідувальний проєкт «Система» і «Радіо Свобода» писали, що Орбан надіслав непублічний лист керівництву Євросоюзу, у якому розповів про впевненість Путіна в поразці України. Позицію лідера України він у листі згадує побіжно, але докладно переказує погляди Путіна — той впевнений, що «час на боці російських сил».