Премʼєр Угорщини Орбан направив лідерам ЄС свої пропозиції вирішення війни РФ проти України
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан після поїздок до Києва, Москви і Пекіну направив лідерам Євросоюзу свої пропозиції щодо завершення війни Росії проти України.
Про це в інтервʼю проурядовій газеті Magyar Nemzet розповів політичний радник угорського премʼєра, член парламенту Балаж Орбан.
За його словами, премʼєр розіслав лідерам Євроради листи, у яких описав свої переговори з Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном, а також описав там угорські пропозиції. За словами радника, Орбану стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати далі і без втручання зовнішніх посередників війну не зупинити.
Угорщину він назвав єдиною країною, яка може вести переговори з усіма сторонами. Орбан вважає, що Угорщина може відігравати важливу роль посередника. Водночас він зауважує, що Європі та США варто відмовитися від курсу війни, щоб мати вирішальний голос у врегулюванні конфлікту.
Минулого тижня, 8 липня, розслідувальний проєкт «Система» і «Радіо Свобода» писали, що Орбан надіслав непублічний лист керівництву Євросоюзу, у якому розповів про впевненість Путіна в поразці України. Позицію лідера України він у листі згадує побіжно, але докладно переказує погляди Путіна — той впевнений, що «час на боці російських сил».
- 2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
- Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. Там лідери країн виступили за мирне врегулювання війни, але без конкретики.
- Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за його неузгоджені візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти позицію ЄС. Сам Орбан називав ці поїздки «мирним турне». Західні медіа пишуть, що ЄС вже хоче покарати Орбана і Угорщину. Деякі посадовці ЄС у приватних розмовах обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування у Раді ЄС на ротаційній основі.