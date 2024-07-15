Премʼєр Естонії Кая Каллас йде у відставку разом з усім урядом. Вона стане очільником дипломатії ЄС

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Сьогодні, 15 липня, о 8:30 уряд Естонії на чолі з Каєю Каллас зібрався на позачергове засідання, під час якого премʼєр-міністр і весь уряд подали у відставку. Після цього Каллас подала заяву про відставку президенту Алару Карісу.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Каллас виконуватиме обовʼязки премʼєр-міністра до моменту призначення нового уряду. Вона сподівається, що новий уряд сформують найближчим часом.

Каллас стала прем’єр-міністром Естонії в січні 2021 року. Вона зазначає, що час її правління в уряді був дуже складним. Каллас розпочала роботу в розпал кризи пандемії коронавірусу.

«Я, напевно, єдиний премʼєр-міністр, який пройшов шлях від присяги відразу до засідання уряду, де рішення повинні були ухвалюватися негайно. Не було абсолютно жодного «пільгового періоду», — зазначила Каллас.

За «ковідною кризою» послідували енергетична криза, війна в Україні та рецесія.

А втім, попри всі кризи, Каллас переконана, що її уряд зміг значно розвинути Естонію та ухвалити такі рішення, які раніше не ухвалювали, зокрема перехід на естонськомовну освіту.

За час премʼєрства Каллас Естонія всіляко підтримувала Україну в боротьбі проти повномасштабної агресії Росії й трималася твердої антикремлівської позиції. Зокрема, від 2022 року Естонія надала військової допомоги Києву на суму понад €500 мільйонів, або близько 1,4% свого ВВП.

Очікується, що наступним премʼєром Естонії стане Крістен Міхал, який зараз обіймає посаду міністра з питань клімату. Зовнішня політика країни щодо України не зміниться — Міхал є одним із найзапекліших критиків агресивної війни Росії.

А сама Каллас, найімовірніше, невдовзі замінить Жозепа Борреля на посаді високого представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики дипломатії ЄС.