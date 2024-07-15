Reuters: Штаб Джо Байдена змінив передвиборчу стратегію після замаху на Трампа
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Штаб президента США Джо Байдена, який планує балотуватися на виборах президента від Демократичної партії, змінив передвиборчу стратегію після замаху на його конкурента-республіканця Дональда Трампа.
Про це пише Reuters.
Штаб Байдена вирішив відмовитися від інформаційних нападок на Трампа і переключився на послання до єдності нації. Через кілька годин після невдалого замаху на Трампа телевізійна передвиборча реклама Байдена, у якій згадувалися судові тяганини конкурента, зникла з ефіру.
Комітет Демократичної партії тепер вестиме більш стриману рекламну кампанію, яка сфокусується на порівнянні бачення кандидатів щодо майбутнього США.
Один із представників штабу сказав, що голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон телефонував голові Нацкомітету республіканців Майклу Вітлі, щоб запропонувати допомогу і спробувати знизити політичну температуру.
- 13 липня 2024 року на передвиборному мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.
- Джо Байден кілька разів засудив замах на Трампа. Він звернувся до нації і закликав американців до згуртованості. Байден заявив, що всі гострі політичні розбіжності мають долатися виборами, а не зброєю. Він попередив, що вороги США вже запустили дезінформаційну кампанію, щоб «розпалити полумʼя розколу» і отримати вигідні їм результати виборів.
- З 15 по 18 липня в Мілуокі, штат Вісконсин, проходитиме зʼїзд Республіканської партії, де офіційно оберуть Дональда Трампа кандидатом у президенти. Очікується, що під час зʼїзду Трамп оголосить свого кандидата на посаду віцепрезидента.