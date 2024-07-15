Reuters: Штаб Джо Байдена змінив передвиборчу стратегію після замаху на Трампа

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Штаб президента США Джо Байдена, який планує балотуватися на виборах президента від Демократичної партії, змінив передвиборчу стратегію після замаху на його конкурента-республіканця Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Штаб Байдена вирішив відмовитися від інформаційних нападок на Трампа і переключився на послання до єдності нації. Через кілька годин після невдалого замаху на Трампа телевізійна передвиборча реклама Байдена, у якій згадувалися судові тяганини конкурента, зникла з ефіру.

Комітет Демократичної партії тепер вестиме більш стриману рекламну кампанію, яка сфокусується на порівнянні бачення кандидатів щодо майбутнього США.

Один із представників штабу сказав, що голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон телефонував голові Нацкомітету республіканців Майклу Вітлі, щоб запропонувати допомогу і спробувати знизити політичну температуру.