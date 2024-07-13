Ілон Маск погрожує судом Єврокомісії на тлі загрози великих штрафів для Х

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Власник соцмережі Х Ілон Маск у серії твітів пригрозив судовим позовом через звинувачення Єврокомісії в порушенні Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), а також заявив, що Європейська комісія запропонувала X незаконну таємну угоду.

Так Маск зреагував на попередження від ЄС по великі штрафи для Х через платну синю галочку.

«Європейська комісія запропонувала X незаконну таємну угоду: якщо ми тихо впровадимо цензуру, не повідомляючи нікому, вони не будуть нас штрафувати. Інші платформи прийняли цю угоду. X — ні», — написав Маск.

У відповідь єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон написав, що ніякої таємної угоди не було і немає. Він додав, що Х сама звернулась до Єврокомісії по розʼяснення щодо DSA. Бретон зауважив, що Х вирішувати — дотримуватись норм закону чи ні. «Так працюють процедури верховенства права. Побачимося (в суді чи ні)», — додав він.