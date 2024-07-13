У Нідерландах оштрафували компанію, яка допомагала Росії будувати Кримський міст
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
У Нідерландах оштрафували майже на €1,8 мільйона компанію Dieseko Group BV, яка брала участь у будівництві Керченського мосту до окупованого Росією Криму.
Про це повідомляють низка медіа та прокуратура Нідерландів.
Слідство встановило, що в період з 2015 по 2016 роки Dieseko Group BV продавала установки та комплектуючі до них для будівництва мосту і відправляла на об’єкт технічних фахівців. Постачальника будівельного обладнання звинуватили в порушенні торгових санкцій.
Компанія заплатила державі штраф €180 тисяч і була позбавлена незаконно отриманого прибутку в €1,6 млн.
- Європейський Союз запровадив санкції проти РФ у червні 2014 року після окупації Криму. Вони передбачали заборону на продаж товарів і надання послуг компаніям, фізичним і юридичним особам у Криму.
- Кримський міст через Керченську протоку Росія почала будувати в лютому 2016 року, а ввела в експлуатацію в травні 2018 року. Спочатку відкрили автомобільну частину (15 травня 2018 року), потім залізничну (25 грудня 2019 року), а вантажну — в кінці червня 2020 року. РФ використовувала міст для перекидання в Крим військ та озброєння.
- 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту вибухнула вантажівка. Вибух обвалив частину прольотів і спричинив масштабну пожежу — горіли паливні цистерни потягу. Росія заявила про теракт, а її влада використала інцидент для виправдовування ракетних ударів по Україні.
- 17 липня 2023 року міст атакували надводні дрони СБУ, внаслідок чого впав один з прольотів. 5 вересня росіяни встановили новий проліт замість знищеного.