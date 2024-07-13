Ілон Маск таємно дає гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Мільярдер Ілон Маск таємно пожертвував гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа, який хоче балотуватися в президенти США.
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
За словами співрозмовників агентства, Маск зробив внесок малопомітній політичній групі під назвою America PAC. Яку суму мільярдер пожертвував, не уточнюється, але її обсяг характеризують як «значний». America PAC може отримувати необмежені внески на політичну діяльність, але має розкрити список своїх донорів 15 липня.
Група America PAC працює на Трампа приховано, але вона найбільший платник за прямі контакти з американськими виборцями, особливо в ключових штатах, які визначать результати виборів. America PAC вже витратила $15,8 мільйона на замовні статті, SMS-розсилки та агітацію.
Все це дає республіканцям серйозну фінансову перевагу над демократами. Газета The New York Times 12 липня писала, що донори Джо Байдена заморозили $90 мільйонів на його кампанію, допоки він не зніметься з виборів.
- Раніше Ілон Маск публічно заперечував свою причетність до спонсорування будь-яких політичних кампаній. Він писав у Х, що не дає гроші жодному з кандидатів у президенти США, однак останнім часом Маск все частіше критикує Джо Байдена.
- У травні цього року газета The Wall Street Journal писала, що Трамп може зробити Ілона Маска своїм радником у разі повернення політика в Білий дім.
- Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США. Ні Трамп, ні Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.
- Участь Байдена у виборах під питанням, після невдалих дебатів із Трампом і пресконференції 12 липня, на якій він переплутав віцепрезидента Камалу Гарріс з Трампом. Донори і частина демократів закликають Байдена не йти на вибори через те, що він уже застарий для президентства.