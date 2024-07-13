Ілон Маск таємно дає гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа

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Мільярдер Ілон Маск таємно пожертвував гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа, який хоче балотуватися в президенти США.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників агентства, Маск зробив внесок малопомітній політичній групі під назвою America PAC. Яку суму мільярдер пожертвував, не уточнюється, але її обсяг характеризують як «значний». America PAC може отримувати необмежені внески на політичну діяльність, але має розкрити список своїх донорів 15 липня.

Група America PAC працює на Трампа приховано, але вона найбільший платник за прямі контакти з американськими виборцями, особливо в ключових штатах, які визначать результати виборів. America PAC вже витратила $15,8 мільйона на замовні статті, SMS-розсилки та агітацію.

Все це дає республіканцям серйозну фінансову перевагу над демократами. Газета The New York Times 12 липня писала, що донори Джо Байдена заморозили $90 мільйонів на його кампанію, допоки він не зніметься з виборів.