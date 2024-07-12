Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році

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Нижня палата парламенту Польщі (Сейм) 12 липня ухвалила резолюцію, яка засуджує геноцид кримських татар у 1944 році з боку влади Радянського Союзу, що депортувала народ з Криму. Фактично Сейм визнав депортацію геноцидом кримськотатарського народу.

За резолюцію проголосували 414 депутатів польського парламенту, 16 виступили проти, двоє утрималися.

На засіданні Сейму були голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. У Сеймі заявили, що ця резолюція не про історію і минуле, а про майбутнє. Тобто це рішення про визнання депортацію геноцидом, заявив голова Комісії із закордонних справ Польщі Павел Коваль.

Нардеп Микола Княжицький, який був у Сеймі, заявив, що це важливе рішення. Він додав, що проти цього виступили лише представники партії «Конфедерація», яка вважається антиукраїнською силою.

У 1944 році диктатор Йосиф Сталін розпорядився депортувати кримських татар. Він оголосив їх «зрадниками Батьківщини» та наказав виселити у віддалені райони Середньої Азії, Уралу та Сибіру. Примусово вивезли від 200 до 400 тисяч кримських татар. Щонайменше 46% кримськотатарського населення загинуло дорогою в місця заслання та в перші роки депортації. Їм забороняли повертатися на півострів фактично до розвалу Радянського Союзу. А після окупації півострова у 2014 році Росія знову розпочала репресії проти кримських татар.

У 2022 році Палата громад Канади одноголосно визнала депортацію кримських татар актом геноциду. Раніше депортацію кримських татар визнали геноцидом Латвія та Литва. Україна активно закликає світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Автор: Денис Подобрій