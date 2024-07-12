Депутати міськради Броварів проти перейменування міста — вони звернулись до Верховної Ради

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Депутати міської ради Броварів Київської області виступили проти перейменування міста в Броварі.

Про це написав мер міста Ігор Сапожко.

Так 24 із 27 присутніх на сесійному засіданні депутатів звернення до Верховної Ради щодо недоцільності перейменування міста Бровари.

Сьогодні, 12 липня, відповідне звернення вже направили до ВРУ.

«Ми ще раз наголошуємо на необхідності дослухатися експертної думки науковців та істориків, а також врахувати позицію громади. Остаточне слово — за Верховною Радою», — зазначив мер.