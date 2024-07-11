США оголосили нову безпекову допомогу Україні на $225 мільйонів

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Міністерство оборони Нідерландів

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на $225 мільйонів.

Про вміст пакета повідомили в Пентагоні.

Ось що туди входить:

батарея системи ППО Patriot;

боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

зенітні ракети для Stinger;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси.

Також пакет містить запчастини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Напередодні Джо Байден анонсував нові системи протиповітряної оборони для України під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні. Зокрема, йшлося про Patriot від США, а також про таку систему від Німеччини, Румунії та Нідерландів з партнерами.