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США оголосили нову безпекову допомогу Україні на $225 мільйонів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Міністерство оборони Нідерландів

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на $225 мільйонів.

Про вміст пакета повідомили в Пентагоні.

Ось що туди входить:

Також пакет містить запчастини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Напередодні Джо Байден анонсував нові системи протиповітряної оборони для України під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні. Зокрема, йшлося про Patriot від США, а також про таку систему від Німеччини, Румунії та Нідерландів з партнерами.