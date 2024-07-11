США оголосили нову безпекову допомогу Україні на $225 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство оборони Нідерландів
На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на $225 мільйонів.
Про вміст пакета повідомили в Пентагоні.
Ось що туди входить:
- батарея системи ППО Patriot;
- боєприпаси для NASAMS і HIMARS;
- зенітні ракети для Stinger;
- артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси.
Також пакет містить запчастини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Напередодні Джо Байден анонсував нові системи протиповітряної оборони для України під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні. Зокрема, йшлося про Patriot від США, а також про таку систему від Німеччини, Румунії та Нідерландів з партнерами.
- Попередній пакет допомоги від США оголосили 3 липня. Його наповнення було майже таке, як сьогоднішнє.