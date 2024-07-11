Данія профінансує виробництво 18 артилерійських установок «Богдана». Перші гаубиці українська армія отримає у найближчі місяці
- Автор:
- Олександра Амру
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Данія профінансує виробництво 18 самохідних артилерійських установок «Богдана». Очікується, що перші гаубиці поставлять українській армії протягом найближчих місяців.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен ще навесні виступив з ініціативою робити оборонні закупівлі саме в Україні. Це має забезпечити швидшу й ефективнішу військову підтримку України.
Поульсен підкреслив, що такі домовленості мають очевидні логістичні переваги та водночас сприяють розбудові оборонної промисловості України.
Данія надає допомогу у виробництві цієї зброї за рекомендаціями Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
«Сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель оборонних закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Такі угоди допомагають виробляти більше військової техніки в Україні, розбудовуючи при цьому українську оборонну промисловість», — сказав Поульсен.
- У квітні 2024 року Данія першою виділила гроші на купівлю зброї для ЗСУ в українських виробників. У Мінстратегпромі пояснили, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналася і розрослася, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.
- Допомога у виробництві гаубиць «Богдана» входить до 19 пакета військової допомоги Україні від Данії на 1,2 мільярда данських крон ($174,5 мільйона), які парламент виділив з фонду «Україна». Крім підтримки української оборонної промисловості, кошти підуть на закупівлю обладнання для винищувачів F-16 і на виробництво військової техніки в короткостроковій та довгостроковій перспективі.
- САУ «Богдана» — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати — 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до пʼяти членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Її виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за острів Зміїний. В 2023 році офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України.