Данія профінансує виробництво 18 артилерійських установок «Богдана». Перші гаубиці українська армія отримає у найближчі місяці

Новини

Данія профінансує виробництво 18 самохідних артилерійських установок «Богдана». Очікується, що перші гаубиці поставлять українській армії протягом найближчих місяців.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен ще навесні виступив з ініціативою робити оборонні закупівлі саме в Україні. Це має забезпечити швидшу й ефективнішу військову підтримку України.

Поульсен підкреслив, що такі домовленості мають очевидні логістичні переваги та водночас сприяють розбудові оборонної промисловості України.

Данія надає допомогу у виробництві цієї зброї за рекомендаціями Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

«Сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель оборонних закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Такі угоди допомагають виробляти більше військової техніки в Україні, розбудовуючи при цьому українську оборонну промисловість», — сказав Поульсен.