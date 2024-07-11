Кілька тисяч людей вже подали заявки в Український легіон у Польщі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в Український легіон, який формується на польській території, подали заявки кілька тисяч людей.
Про це він розповів на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО, передає Інтерфакс-Україна.
«У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалося для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників», — сказав Сікорський.
За його словами, Польща займеться навчанням та екіпіруванням добровольців, а потім вони будуть «надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі в рамках ротації».
- Створення Українського легіону в Польщі прописано в безпековій угоді з Україною, яку уклали 8 липня 2024 року. Це нове добровольче військове формування буде набирати українців, які живуть у Польщі та ЄС. Також до нього можуть приймати іноземців.
- Міністр оборони України Рустем Умєров закликав українців за кордоном долучатися до легіону. Він зазначив, що добровольці отримають сучасну підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а також будуть укомплектовані сучасним озброєнням.