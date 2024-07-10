Польща заявила, що не збиватиме російські ракети без рішення НАТО. Таку можливість раніше прописали в безпековій угоді з Україною
- Автор:
- Оля Березюк
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Польща не збиватиме в українському повітряному просторі російські ракети, що летять у бік Польщі, без рішення всього НАТО.
Про це заявив в інтервʼю «Польському радіо» міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Міністр наголосив, що Польща не буде ухвалювати жодних рішень з цього питання самостійно, і що це має бути рішення НАТО в цілому.
Він додав, що наразі такої згоди в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.
«Звісно, щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення», — наголосив Косіняк-Камиш.
- Можливість перехоплення ракет, які летять в напрямку Польщі, 8 липня прописали в безпековій угоді України та Польщі. У тексті йшлось про «двосторонній діалог з іншими партнерами, спрямований на вивчення обґрунтування та доцільності можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет».
- Премʼєр Польщі Дональд Туск пояснював, що в документі прописали саме «бажання, потребу такої розмови» й зазначив, що такі дії «вимагають спільної натовської відповідальності».