Польща заявила, що не збиватиме російські ракети без рішення НАТО. Таку можливість раніше прописали в безпековій угоді з Україною

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Польща не збиватиме в українському повітряному просторі російські ракети, що летять у бік Польщі, без рішення всього НАТО.

Про це заявив в інтервʼю «Польському радіо» міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр наголосив, що Польща не буде ухвалювати жодних рішень з цього питання самостійно, і що це має бути рішення НАТО в цілому.

Він додав, що наразі такої згоди в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

«Звісно, ​​щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення», — наголосив Косіняк-Камиш.