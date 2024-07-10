У Львові через вибух гранати загинув чоловік
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Львові вибухнула граната — смертельні травми отримав 34-річний чоловік. Правоохоронці розслідують справу.
Про це пише поліція Львівщини.
Попередньо, рано-вранці вибухнула граната Ф-1 поблизу одного з багатоквартирних будинків на вулиці Пасічній.
На тілі чоловіка поліцейські виявили численні осколкові поранення. Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю).
Правоохоронці встановлюють походження гранати і обставини події. На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Призначили експертизи.
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