Нова Зеландія виділяє Україні новий пакет допомоги на $9,8 мільйона

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Нова Зеландія виділяє Україні 16 мільйонів новозеландських доларів допомоги — це близько $9,8 мільйона.

Про це повідомив посол України в Новій Зеландії Василь Мирошниченко.

Допомогу оголосив премʼєр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Близько $3,6 мільйона виділять на військову допомогу, а на гуманітарну — $6,1 мільйона.

У рамках військової допомоги Нова Зеландія виділить $2,45 мільйона до Коаліції дронів на чолі з Великою Британією та Латвією, а $1,2 мільйона — на військові медичні потреби України.