Омбудсман назвав кількість військовослужбовиць у російському полоні

Новини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в російському полоні перебувають близько 400 українських жінок-військових.

Про це він повідомив під час пресконференції «Повернути означає врятувати».

Україна неодноразово хотіла організувати окремий обмін для жінок-військовополонених. Зараз над цим працюють. Під час попередніх обмінів вдалося повернути в Україну 108 жінок-військовополонених.

Тим часом понад 14 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Найімовірніше, їх незаконно утримує Росія. Такі дані наводить Лубінець.

За його словами, повертати цивільних найскладніше, тому що до них не можна застосувати процедуру обміну.

«Цивільні — це незаконно позбавлені особистої свободи, і якщо трапилося так, що цивільну особу затримали – вона має бути негайно звільнена. По-друге, росіяни намагаються зробити із цивільних громадян злочинців і виносять їм судові вироки», — пояснив Омбудсман.

Наприкінці червня Україні вдалося повернути з російського полону десятьох цивільних. Серед них — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, захоплений у Криму у 2021 році, а також священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір росіянам.

Останній обмін військовополоненими відбувся 25 червня. Тоді додому повернулись 90 українців. На сьогодні вже вдалося повернути 3 300 українців.