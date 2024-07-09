Музичний фестиваль Atlas United перенесли через масовану атаку Росії по Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Музичний фестиваль Atlas (колишній Atlas Weekend) перенесли на 19—21 липня через масовану атаку Росії по Україні напередодні.
Фестиваль мав пройти 12—14 липня. Місце проведення залишається незмінним — це київський ТРЦ Blockbuster Mall. Усі квитки, придбані на попередні дати, залишаються дійсними.
На самому фестивалі спільно з платформою UNITED24 планують зібрати 100 мільйонів гривень для придбання дронів і безпілотників, які передадуть українським військам. А всю суму від продажу квитків сьогодні, 9 липня, спрямують на придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ.
На фестивалі виступатимуть українські артисти і музичні гурти, а також коміки з «Підпільного стендапу».
- Фестиваль Atlas (Atlas Weekend до 2022 року) проходив у Києві щоліта з 2015 по 2021 рік. На ньому виступали світові та українські зірки. У 2021 році захід відвідали понад 600 тисяч людей. У 2022 і 2023 році фестиваль не проводили через повномасштабну війну Росії проти України.