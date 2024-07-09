Швейцарія приєдналася до 14-го пакета санкцій ЄС проти Росії

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Швейцарія приєдналася до 14-го пакета європейських санкцій проти Росії у відповідь на російську агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Швейцарія запроваджує санкції щодо ще 69 фізичних і 86 юридичних осіб. Нові санкції спрямовані проти представників Збройних сил і судової системи, відповідальних за депортацію українських дітей і співробітників Федеральної служби безпеки РФ, бізнесменів і пропагандистів.

Крім того, накладено заборону на рекламу державного агентства РИА Новости, газети «Известия», «Российская газета», а також порталу Voice of Europe, що базується в Празі та повʼязаний з Росією.

Також у санкційні списки потрапили організації, що працюють у російському оборонному секторі, компанії фінансового і торгового секторів, які беруть активну участь в обході санкцій.

Повний перелік людей і компаній, які підпали під санкції, не опублікували.