Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Посол Європейського Союзу у Грузії Павло Герчинський повідомив про зупинення процесу вступу Грузії до ЄС.
Про це дипломат повідомив журналістам на дводенній міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, передають «Ехо Кавказу» і SOVA.
Усе через ухвалений парламентом Грузії закон про «іноагентів», який дублює російський. Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами. Також на призупинення інтеграції вплинула антизахідна та антиєвропейська риторика з боку влади Грузії, яка, за словами Герчинського, абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу.
Для лідерів ЄС наміри нинішнього уряду Грузії сьогодні незрозумілі, зауважив посол.
Герчинський також оголосив, що Євросоюз заморозив €30 мільйонів, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.
«Що стосується співпраці у сфері безпеки та оборони, на жаль, ми змушені повідомити вас, що лідери [ЄС] також вирішили заморозити гроші, виділені на підтримку Сил оборони Грузії в рамках Європейського фонду миру (EPF) [...]. І це лише перший крок, будуть й інші кроки. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу уряду на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі», — цитує слова Герчинського SOVA.
Грузія у березні 2022 року подала заявку на вступ до ЄС — за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В грудні 2023 року Грузія набула статусу кандидата і мала розпочати низку реформ.
- Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів», а вже 14 травня парламент Грузії остаточно ухвалив цей законопроєкт, попри опір опозиції і масові протести в столиці із сутичками. Цей документ передбачає створення спеціального реєстру, в якому будуть вказані всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Вони мають публікувати річний фінансовий звіт — інакше отримають штрафи і перевірки.
- США і Євросоюз засудили рішення парламенту. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.
- 6 червня США ввели візові санкції проти причетних до ухвалення закону про «іноагентів» і розгону протестів у Грузії, а у липні відклали військові навчання з країною.