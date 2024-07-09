Віктор Орбан надіслав листа керівництву ЄС, де розповів про впевненість Путіна у поразці України

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав непублічний лист керівництву Євросоюзу, у якому розповів про впевненість лідера РФ Володимира Путіна в поразці України у війні.

З цим листом ознайомився розслідувальний проєкт «Система» і «Радіо Свобода». Його автентичність підтвердили кілька чиновників ЄС.

Лист датований 5 липня був відправлений із Азербайджану, куди Орбан вирушив після зустрічі з Путіним у Москві, і призначався голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС.

У листі Орбан пише, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції сторін. Він трохи згадує позицію президента України Володимира Зеленського, але докладно переказує погляди Путіна — той впевнений, що «час на боці російських сил».

У розмові з угорським прем’єром Путін не згадував про російські втрати на фронті, проте багато говорив про свої підрахунки українських втрат. Орбану він казав про 40—50 тисяч на місяць. Такі ж цифри він раніше озвучував публічно.

Зеленський у лютому 2024 року говорив, що Україна втратила 31 тисячу військових убитими. Тоді він вперше назвав втрати, але кількість поранених і зниклих безвісти він не розголошував.

Орбан пише, що Путін був «вражений» тим, що Зеленський відкинув пропозицію тимчасового припинення вогню. Він однак побоюється, що Україна у разі паузи може перегрупувати війська. Орбан також пише, що Путін часто посилається на так звані стамбульські угоди 2022 року — він хоче, щоб саме на їх основі укладались будь-які наступні угоди.

За словами Орбана, Путін не став відповідати на пряме запитання про своє ставлення до мирного плану Зеленського та Саміту миру, який пройшов у Швейцарії у червні з ініціативи України. Лідер РФ лише знову заговорив про стамбульське комюніке, яке так і не погодили.

В кінці листа Орбан резюмує, що Європа має проявити автономну ініціативу, оскільки у США всі надто зайняті виборчою кампанією. «Якщо ми не зможемо стримати або зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками драматичніших втрат і військових подій на передовій, ніж будь-коли раніше», — стверджує Орбан.

Що за стамбульські угоди?

1 березня 2024 року видання The Wall Street Journal опублікувало умови мирної угоди Росії та України, які обговорювались на початку війни в Стамбулі. 15 червня 2024 року майже такий же документ опублікувала газета The New York Times.

Ось головне з цієї нереалізованої угоди:

Росія хотіла залишити за собою Крим, а от долю інших територій пропонували вирішити на особистій зустрічі Зеленського і Путіна.

Москва просила зняти українські санкції, що діють з 2014 року, і закликати до такого ж кроку західних партнерів.

Проєкт угоди передбачав обмеження чисельності українських військ і кількості військової техніки. Тут сторони категорично не зійшлись: Москва хотіла не більше за 100 тисяч військових (ЗСУ + Нацгвардія), а Київ — не менше ніж 250 тисяч. Також сторони не дійшли згоди щодо дальності зброї — 40 кілометрів проти 280.

Найбільшою проблемою став пункт про захист України в разі майбутнього нападу. У такому разі на допомогу Україні мали б прийти країни-гаранти — Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція, але тут є цікавий нюанс: Москва хотіла, щоб таку допомогу узгоджували всі гаранти. Тобто Росія могла напасти на Україну та заборонити гарантам надавати підтримку.

Після таких пунктів і «пропозицій», за словами члена української переговорної групи, Київ втратив інтерес до переговорів.