Обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю залишаться в силі після атаки на «Охматдит»
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Білий дім США не скасує обмеження для Збройних сил України на удари по території Росії американською зброєю після атаки на дитячу лікарню «Охматдит».
Про це повідомив радник з питань національної безпеки Джон Кірбі.
Україна може використовувати американське озброєння тільки для ударів по прикордонню Росії, з якого та атакує, зокрема, Харківську область.
Після російського удару ракетою по «Охматдиту» в Києві спікер Верховної ради Руслан Стефанчук закликав США та інші західні країни зняти обмеження на удари їхньою зброєю по територію РФ.
Вранці 8 липня російські окупанти атакували Київ ракетами. Одна крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувала корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані. Під час ракетної атаки в «Охматдиті» перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Усіх пацієнтів перевозять до інших лікарень столиці.
- 30 травня 2024 року стало відомо, що президент США Джо Байден дав дозвіл Україні бити про території Росії американським озброєнням, але з певними обмеженнями — удари мають бути по військових цілях у прикордонних областях для захисту Харківщини.
- Україна вільно може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS та іншу артилерію. Однак дозвіл не поширюється на ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS.