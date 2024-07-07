Атака на аеродром Миргород. Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про втрати України

Новини

Колишній речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про кількість пошкоджених і знищених українських літаків під час атаки росіян на аеродром Миргород на Полтавщині 1 липня.

Удар по Миргороду він назвав «болючим». За його словами, внаслідок атаки Україна втратила лише один літак, який намагалися «врятувати» і вжили задля цього «певних заходів».

Ще постраждало кілька літаків, які називають «неробочими гробами», зазначає ексречник Повітряних сил. Водночас росіяни заявляють про враження семи літаків.

Також Юрій Ігнат розповів про нову тактику росіян, які, ймовірно, вимикають навігацію і направляють безпілотник до обʼєкта інерційно — за напрямком. Потім вмикають GPS над обʼєктом і онлайн видають координати цілі.

Ймовірно, те саме росіяни зробили й у випадку розвідувального безпілотника «Орлан-10», що навів ракети на аеродром у Миргороді. На думку Ігната, удари по аеродромах стали частішими, тому що українські пілоти є загрозою для росіян.

«Адже всі типи тактичної авіації адаптовані під західну високоточну зброю і завдають болючих ударів по передових позиціях і тилах ворога. Проблема лиш у тому, що ризик великий і західних бомб мало. Треба більше», — зазначив ексречник Повітряних сил.