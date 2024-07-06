Естонія передала Україні ЗРК Mistral і ракети до них. Вони вже прибули
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них. Вони вже прибули.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії в X.
«В Україну доставлені системи ППО малої дальності Mistral і ракети, надані Естонією. Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію», — сказано в повідомленні.
Кількості переданої ППО і боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.
- ЗРК Mistral призначений для збиття літаків і гелікоптерів на дальності до 6 км і висоті до 3 км. Його керовані ракети оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою. По суті, Mistral — переносний зенітно-ракетний комплекс, але його можна поставити і на техніку.
- Раніше Естонія передавала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспорт, засоби звʼязку, польові госпіталі та медикаменти.
- 11 червня 2024 року Естонія і Україна підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає поставки зброї та іншу різнобічну підтримку впродовж десяти років.