Кір Стармер офіційно став премʼєром Британії після аудієнції в короля Чарльза ІІІ

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Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став 58-м премʼєром Великої Британії після того, як його призначив британський монарх Чарльз III.

На парламентських виборах у Великій Британії перемогла опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером, через що Ріші Сунак пішов з посади премʼєра, поступившись Стармеру.

Після оголошення результатів виборів Кір Стармер прибув до Букінгемського палацу зі своєю дружиною Вікторією на аудієнцію з Чарльзом ІІІ. Там Стармеру надали повноваження сформувати уряд від імені Його Величності.

Лейбористи востаннє вигравали вибори у 2005 році. На цих виборах вони здобули 410 місць у Палаті громад — один з найкращих результатів партії в історії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що йде у відставку. Він також матиме аудієнцію з королем Чарльзом III, щоб зробити це офіційно. Сунак подасть у відставку і з поста лідера Консервативної партії.