Кір Стармер офіційно став премʼєром Британії після аудієнції в короля Чарльза ІІІ
- Автор:
- Ліза Бровко
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Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став 58-м премʼєром Великої Британії після того, як його призначив британський монарх Чарльз III.
На парламентських виборах у Великій Британії перемогла опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером, через що Ріші Сунак пішов з посади премʼєра, поступившись Стармеру.
Після оголошення результатів виборів Кір Стармер прибув до Букінгемського палацу зі своєю дружиною Вікторією на аудієнцію з Чарльзом ІІІ. Там Стармеру надали повноваження сформувати уряд від імені Його Величності.
Лейбористи востаннє вигравали вибори у 2005 році. На цих виборах вони здобули 410 місць у Палаті громад — один з найкращих результатів партії в історії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що йде у відставку. Він також матиме аудієнцію з королем Чарльзом III, щоб зробити це офіційно. Сунак подасть у відставку і з поста лідера Консервативної партії.
- Криза в Британії загалом внутрішньополітична. Відверто проросійських сил серед британських партій і політиків, які можуть на щось впливати, немає. Тож за прогнозами навіть перемога Стармера на виборах мало що змінить — він ще в січні 2022 року, до вторгнення Росії, писав, що в будь-якому разі буде на боці України, а ще публічно виступає за надання Україні зброї та навчання наших військових у Британії.