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«Укренерго»: З 9 по 24 липня в кожній області по черзі на день скасують відключення світла

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

З 9 по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень світла — у кожному регіоні в один з днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Про це повідомило «Укренерго».

В інші дні світло вимикатимуть за графіками відключень, які публікує обленерго кожної області. Так виміряють фактичне споживання світла в кожній області — це стандартна процедура, яку щороку проводять взимку і влітку.

Коли в області не буде обмежень

Якщо Росія не атакуватиме енергетичну інфраструктуру України, що призведе до нових наслідків для енергосистеми, орієнтовний графік такий:

«Укренерго»

Вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій України.

У такий спосіб «Укренерго» зможе побачити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без вимкнення світла, і скільки кожній області потрібно електроенергії. Це також допоможе забезпечити більш рівномірний розподіл потужностей між регіонами та отримати певні дані — для підвищення стійкості енергосистеми до російських атак.