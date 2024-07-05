«Укренерго»: З 9 по 24 липня в кожній області по черзі на день скасують відключення світла

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

З 9 по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень світла — у кожному регіоні в один з днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Про це повідомило «Укренерго».

В інші дні світло вимикатимуть за графіками відключень, які публікує обленерго кожної області. Так виміряють фактичне споживання світла в кожній області — це стандартна процедура, яку щороку проводять взимку і влітку.

Коли в області не буде обмежень

Якщо Росія не атакуватиме енергетичну інфраструктуру України, що призведе до нових наслідків для енергосистеми, орієнтовний графік такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

Дніпропетровська область; 10 липня: Київ;

Київ; 11 липня: Київська, Хмельницька області;

Київська, Хмельницька області; 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

Донецька, Чернігівська, Одеська області; 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

Запорізька, Вінницька, Рівненська області; 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

Волинська, Львівська; Чернівецька області; 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області; 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

Черкаська, Харківська, Миколаївська області; 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

«Укренерго»

Вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій України.

У такий спосіб «Укренерго» зможе побачити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без вимкнення світла, і скільки кожній області потрібно електроенергії. Це також допоможе забезпечити більш рівномірний розподіл потужностей між регіонами та отримати певні дані — для підвищення стійкості енергосистеми до російських атак.