Премʼєр Великої Британії Ріші Сунак йде у відставку

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Reuters / «Бабель»

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що йде у відставку.

Сунак виступив із прощальною заявою, вибачився перед виборцями і заявив, що почув від народу чіткий сигнал, що уряд Сполученого Королівства має змінитися. Незабаром зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно подати у відставку. Також Сунак подасть у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Консервативна партія на чолі з Ріші Сунаком програла парламентські вибори лейбористам. Новим премʼєром Великої Британії стане Кір Стармер — лідер Лейбористської партії. Його політсила вперше за 14 років виграли вибори.

Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують 412 місць у Палаті громад — для утворення більшості потрібно було 326 мандатів. Це один з найкращих результатів партії в історії. Консервативна партія отримує лише 121 місце в парламенті.