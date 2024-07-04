«Хезболла» запустила по Ізраїлю понад 200 ракет у відповідь на вбивство командира

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ліванське угруповання «Хезболла» заявило, що випустило сьогодні понад 200 ракет по кількох військових базах в Ізраїлі. Це стало відповіддю на ізраїльський удар по Лівану напередодні, внаслідок якого загинув один із високопоставлених командирів ісламістського угруповання Мохаммед Наамех Насер.

Про це повідомляє Associated Press.

Ця атака «Хезболли» була однією з найбільших за останні місяці.

Ізраїльські військові заявили, що близько 200 ракет запустили з території Лівану в бік окупованої Ізраїлем території Голанських висот і ще понад 20 безпілотників запустили по Ізраїлю. Ізраїльським військовим вдалося перехопити деякі з них, водночас про постраждалих не повідомляли.

Вже після сьогоднішньої атаки «Хезболли» Ізраїль ударив по різних містах на півдні Лівану. Ізраїльські військові заявили, що вдарили по військових структурах ліванського ісламістського угруповання в південних прикордонних містах Рамʼя і Хула.

Національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що внаслідок удару ізраїльського безпілотника по Хулі загинула щонайменше одна людина. Ізраїльські літаки також подолали звуковий барʼєр над столицею Лівану та іншими районами країни.

Напередодні Ізраїль визнав, що ліквідував Мохаммеда Наамеха Насера, який очолював один із трьох регіональних підрозділів «Хезболли» на півдні Лівану.

Через кілька годин після вбивства Насера «Хезболла» випустила десятки ракет «Катюша» та Falaq по півночі Ізраїлю та окупованій частині Голанських висот. Сьогодні угруповання запустило ще більше ракет і заявило, що застосувало ще й ударні дрони для атаки на військові бази.

Голова Виконавчої ради «Хезболли» Хашем Сафіддін пообіцяв, що угруповання продовжить атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство високопоставленого командира, «націлюючись на нові бази, які, на думку ізраїльтян, ніколи не могли бути уражені».

Насер мав велике значення для «Хезболли». З 2011 до 2016 року він брав участь у боях під час конфліктів у Сирії та Іраку, а також був учасником місячної війни «Хезболли» з Ізраїлем у 2006 році. Двоє інших старших командирів «Хезболли» також були вбиті.

Відносно невеликий конфлікт спалахнув між Ізраїлем та «Хезболлою» незабаром після початку війни в секторі Гази. «Хезболла» каже, що завдає ударів по Ізраїлю на знак солідарності зі ще одним підтримуваним Іраном ісламістським угрупованням ХАМАС, яке розпалило війну в Газі своїм нападом на південь Ізраїлю 7 жовтня. Керівництво «Хезболли» заявляє, що припинить свої напади тоді, коли Ізраїль припинить вогонь у Газі. Також угруповання стверджує, що не хоче війни з Ізраїлем, проте, в разі чого, до неї готове.

Водночас ізраїльські високопосадовці кажуть, що вони можуть розпочати війну в Лівані, якщо спроби знайти дипломатичне рішення проваляться.

Ізраїль вважає «Хезболлу» своєю найбільшою прямою загрозою. За його оцінками, угруповання має арсенал зі 150 тисяч ракет і снарядів, зокрема й високоточних.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують у секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

Військові цілі Ізраїлю — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію у прикордонному з Єгиптом місті Рафах і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Рада Безпеки ООН схвалила план перемирʼя в секторі Гази, однак він не влаштовує ХАМАС. Руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє. Представники руху стурбовані тим, що Ізраїль не має наміру повністю виводити війська з Гази.

Що таке «Хезболла»

Ліванська шиїтська військово-політична організація «Хезболла», визнана терористичною в багатьох країнах світу, заснована в 1982 році за підтримки Ірану. У жовтні 1997 року США визнали «Хезболлу» терористичною організацією.

Підтримувана Іраном «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації. Агентство Reuters з посиланням на американського чиновника писало, що США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна.