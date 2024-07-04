Уряд дозволив закуповувати українські дрони через Prozorro

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Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь / Facebook

Уряд ухвалив постанову, яка дає змогу державі закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro.

Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, у виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони.

«Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів», — вважає Федоров.

Він додав, що вся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу.