Замах на премʼєра Словаччини Фіцо розслідуватимуть як теракт
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Через нові докази в розслідуванні замаху на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо прокуратура змінила кваліфікацію злочину з «умисного вбивства» на «тероризм».
Про це повідомив генпрокурор Словаччини Марош Жилінка.
«Ґрунтуючись на отриманих доказах, далі справу розслідуватимуть як особливо тяжкий злочин у вигляді теракту», — оголосив прокурор.
Незалежно від зміни кваліфікації злочину, підозрюваному нападнику на Фіцо Юраю Цінтулі загрожує довічне позбавлення волі. Цінтулі вже повідомили про зміну кваліфікації злочину.
- Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлові на зустрічі з місцевими жителями. У нього майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, а Фіцо екстрено гелікоптером доставили до лікарні. Мотивом нападу була незгода з політикою премʼєра, зокрема відмова допомагати Україні. Цінтулі може загрожувати довічне увʼязнення.
- З лікарні Роберта Фіцо виписали 31 травня. Подальше лікування і реабілітацію він проходитиме вдома.