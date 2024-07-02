Колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані позбавили права на юридичну практику

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Апеляційний суд штату Нью-Йорк позбавив права на юридичну практику Руді Джуліані — колишнього мера Нью-Йорка й адвоката експрезидента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill.

Таке рішення суд ухвалив через спроби Джуліані підірвати президентські вибори у 2020 році. Зокрема, судді постановили, що він зловживав своєю посадою адвоката колишнього президента Трампа та його кампанією, щоб навмання подавати неправдиві заяви судам, законодавцям і громадськості.

«Відповідач не лише навмисно порушив деякі з найбільш фундаментальних принципів адвокатської професії, але й активно сприяв національній ворожнечі, яка почалася після президентських виборів 2020 року, у чому він абсолютно не розкаюється», — йдеться в постанові суду.

Апеляційна комісія Нью-Йорку зобовʼязала Джуліані утриматися від юридичної практики в будь-якій формі. Він не матиме права виступати як адвокат у жодному суді чи державному органі, надавати юридичні консультації або представляти себе будь-яким чином як адвокат.

Джуліані прийняли до колегії адвокатів Нью-Йорку понад 50 років тому, у 1969 році, але його ліцензію на юридичну практику призупинили у 2021 році через його спроби зберегти Трампу місце в Білому домі після того, як той програв президентські вибори Джо Байдену в 2020 році. Його ліцензію також призупинили у Вашингтоні, округ Колумбія, через ті ж проблеми.

Джуліані також висунули звинувачення в американських штатах Джорджія та Аризона за його спроби штучно перевернути вибори на користь Трампа.

А в грудні торік він оголосив про банкрутство, коли присяжні зобовʼязали його виплатити $148 мільйонів двом колишнім працівникам виборчої комісії в Джорджії, яких він безпідставно звинуватив у шахрайстві.

Політичний радник Джуліані Тед Гудман заявив, що колишній мер Нью-Йорка планує оскаржити сьогоднішнє рішення суду про позбавлення юридичної ліцензії.

За словами Гудмана, члени юридичної спільноти, які поважають верховенство права в цій країні, «повинні негайно виступити проти цього політично та ідеологічно корумпованого рішення».

«Ми оскаржуватимемо це обʼєктивно неправильне рішення в надії, що апеляційний процес відновить цілісність нашої системи правосуддя», — сказав Гудман.

Що передувало

У вересні 2019 року The Wall Street Journal повідомив, що Дональд Трамп під час телефонної розмови із Зеленським близько восьми разів чинив тиск на нього, вимагаючи провести розслідування стосовно сина Джо Байдена. Хантер Байден був членом наглядової ради української компанії Burisma, яка належала ексміністру екології часів Януковича Миколі Злочевському.

Після цього Білий дім опублікував стенограму розмови між президентами України та США. Згідно з нею, Зеленський і Трамп говорили про розслідування проти сина Байдена, що у США визнали тиском на Зеленського.

19 грудня того ж року в Палаті представників США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа через його можливий тиск задля впливу на результати виборів 2020 року. Але 5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.

У квітні 2021 року у Нью-Йорку співробітники ФБР провели обшук у квартирі та офісі адвоката експрезидента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Це повʼязано з розслідуванням його діяльності в Україні. Воно було зосереджене на питанні, чи лобіював Джуліані через адміністрацію Трампа у 2019 році інтереси українських посадовців і олігархів, які водночас допомагали Джуліані шукати компромат на політичних суперників Трампа, включно з тодішнім кандидатом у президенти Джо Байденом.