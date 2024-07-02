Bloomberg: Демократи можуть достроково висунути Байдена кандидатом у президенти США вже в липні

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Національний комітет Демократичної партії США може достроково висунути Джо Байдена в кандидати в президенти США вже 21 липня — цього дня відбудеться засідання комітету партії.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

21 липня комітет партії збереться, щоб завершити процедури перед основним зʼїздом у Чикаго, який розпочнеться 19 серпня — саме там демократи мали оголосити свого кандидата в президенти. Однак Байдена планували оголосити кандидатом ще до зʼїзду, щоб він гарантовано потрапив у виборчі бюлетені в штаті Огайо — там 7 серпня закінчується термін реєстрації кандидатів.

Однак джерела Bloomberg стверджують, що демократи хочуть оголосити Байдена офіційним кандидатом раніше — щоб уникнути внутрішньопартійних дискусій щодо його заміни після невдалих дебатів із Дональдом Трампом минулого тижня. Утім, у комісії Демократичної партії це заперечують і пояснюють, що рішення пов’язано з терміном реєстрації кандидатів в Огайо.

А 15—18 липня в Мілуокі пройде зʼїзд Республіканської партії, де, як очікується, на пост кандидата висунуть Дональда Трампа.

Чергові президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США. Ні Трамп, ні Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.