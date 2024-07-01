У Лондоні армійські коні скинули з себе вершників і втекли у місто. Це вже другий такий випадок з квітня
- Автор:
- Олександра Амру
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У Лондоні сьогодні вранці вулицями ловили армійських коней, які втекли від солдатів під час тренувань. Це вже другий такий випадок від квітня цього року.
Про це повідомляє CNN.
Сьогодні вранці пʼятеро солдатів проводили звичайні тренування з шістьма кіньми з кінного полку престижної палацової кавалерії. Як раптом кінь без вершника, якого вели, злякався лондонського автобуса і втік галопом. Двоє інших коней скинули своїх вершників і побігли слідом за ним.
Як повідомив CNN представник армії, коней швидко й безпечно повернули. Одного з них зловили неподалік від місця подій, а двоє інших добігли до мосту Воксхолл, що за 2,5 км звідти.
В армії повідомили, що один кінь отримав незначні поранення, однак лікування не потребує, а солдати не постраждали.
Палацова кавалерія діє як офіційна охорона короля та бере участь у церемоніальних обовʼязках. Вона базується в казармах Гайд-парку, неподалік від Букінгемського палацу.
- 24 квітня у Лондоні налякані шумом будівельників коні Королівської кінної гвардії скинули з себе вершників і помчали галопом у місто. Вирватися на волю спробували пʼятеро тварин, але вдалося це тільки четвірці. Мережею в той день ширилися кадри, де коні в крові скачуть центральними вулицями англійської столиці. Тварини розбили вікна таксі та лобове скло двоповерхового туристичного автобуса. Інцидент стався під час репетиції майбутнього військового параду біля Букінгемського палацу. Вершників ушпиталили з травмами, а троє коней були тяжко поранені.
- На початку червня в армії повідомили, що поранені під час буйства коні одужали й повернулися до виконання обов’язків. Нещодавно вся трійка навіть узяла участь у щорічному параді Trooping the Colour. Двоє інших відновлюються у сільській місцевості та «повернуться до роботи в належний час».