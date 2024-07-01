Польща знову пропускає вантажівки з України

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Пресслужба ДПСУ

Польща врегулювала питання перетину кордону українськими вантажівками. Митна та прикордонна служби Польщі не вимагатимуть дозволів на двосторонні перевезення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Усі українські вантажівки, які виконують двосторонні перевезення, тепер знову можуть перетинати кордон без перешкод.

Рух відновлюється на пунктах пропуску «Шегині — Медика», «Нижанковичі — Мальховіце», «Угринів — Долгобичув», «Краківець — Корчова». На інших відновиться згодом.

Умови «транспортного безвізу» передбачають, що всі перевізники, українські й іноземні, повинні мати ліцензію на перевезення, документи на вантаж, документи для підтвердження типу перевезення, документи для повернення порожньої вантажівки, наліпку на лобовому склі вантажівки.

Опівночі 1 липня польська сторона в пунктах пропуску призупинила пропуск на вʼїзд та виїзд українських вантажівок, що не мають дозволу або книжки ЄКМТ. Однак угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС дозволяє українським перевізникам їздити без дозволів на двосторонні перевезення.