Суд Баварії дозволив внутрішній розвідці стежити за діяльністю ультраправої «Альтернативи для Німеччини»

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Мюнхенський адміністративний суд дозволив внутрішній розвідці в Баварії стежити за регіональним обʼєднанням ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (АдН).

Про це пише пресслужба суду.

Згідно з рішенням, Баварській службі з захисту конституції дозволили «здійснювати моніторинг АдН як партії в цілому та інформувати про це громадськість».

В суді пояснили своє рішення антиконституційними діями партії. Там також зазначили, що заяви представників АдН створюють «сценарій загрози і жаху» щодо мігрантів і людей мусульманського віросповідання.