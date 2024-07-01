Польща зупинила пропуск українських вантажівок без дозволів. Україна звернулася до Єврокомісії
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Польща призупинила пропуск українських вантажівок, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
З опівночі 1 липня польська сторона в пунктах пропуску призупинила пропуск на вʼїзд та виїзд українських вантажівок, що не мають дозволу або книжки ЄКМТ.
Пункти пропуску на кордоні з іншими країнами працюють у звичайному режимі.
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Facebook наголосив, що жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно.
«Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил», — підкреслив він.
Деркач зазначив, що про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі.
«Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою», — додав чиновник.
Також Україна повідомила Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась у ситуацію і також намагається вплинути на розвʼязання проблеми.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджали руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просили про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та висували інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 20 червня Україна та Єврокомісія продовжили дію «транспортного безвізу» на рік з можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Цей «безвіз» дозволяє вантажні автоперевезення з України до ЄС без спеціальних дозволів.