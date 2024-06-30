Франція голосує на дострокових парламентських виборах. До влади можуть прийти ультраправі

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AFP

Французи голосують на дострокових парламентських виборах, які можуть змінити політичну траєкторію Франції і привести ультраправу партію Марін Ле Пен до влади вперше в історії.

Про це пишуть RFI та BBC.

Дострокові парламентські вибори президент Франції Емманюель Макрон призначив через перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен на виборах до Європейського парламенту (набрала 31,5% голосів, тоді як партія Макрона 15,2%).

Вибори проходитимуть у два етапи: 30 червня і 7 липня. Близько 49 мільйонів французів мають право голосу. Більшу частину з 577 місць у Національних зборах не визначать до другого туру голосування.

Більшість опитувань показують, що «Національне об’єднання» здатне отримати найбільшу кількість місць у Національних зборах, нижній палаті парламенту, хоча поки що неясно, чи отримає партія абсолютну більшість.

Опитування громадської думки прогнозують партії Марін Ле Пен від 35% до 37% голосів, коаліції лівих партій «Новий народний фронт» — від 27,5% до 29%, а президентська центристська коаліція «Обʼєднання за республіку», на думку виборців, зможе набрати 20—21%

Ультраправа «Національне обʼєднання» пообіцяла підвищити купівельну спроможність, стримати імміграцію, а також скоротити підтримку України у її війні з Росією. Якщо ця партія виграє, то премʼєром зможе стати 28-річний Джордан Барделла, який, імовірно, матиме не найкращі стосунки з президентом Макроном.