Російські хакери зламали листування між Microsoft і держустановами Техасу

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Фінансовані Росією хакери Midnight Blizzard зламали електроне листування між Microsoft Corporation і десятками державних установ Техасу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Під час зламу Microsoft, про який стало відомо в січні, хакери викрали електронні листи деяких керівників компанії.

За словами одного зі співрозмовників видання, серед установ, які Microsoft попередила про вразливість до атаки, — Департамент транспорту, Комісія з трудових ресурсів, Департамент автотранспорту, Головне управління земельних ресурсів Техасу і Рада із цінних паперів штату.

У Microsoft відмовилися розкрити, хто з клієнтів отримав сповіщення про кібератаку, заявивши, що продовжуватимуть підтримку клієнтів, щоб помʼякшити наслідки нападу.

Представник техаського агентства з кібербезпеки Стів Пір у пʼятницю визнав витік, однак зазначив, що йдеться, вочевидь, про звичайне адміністративне листування.

Штат Техас разом із Microsoft вивчають наслідки кібератаки.