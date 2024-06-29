В Ірані пройшов перший тур президентських виборів. У другий вийшли два кандидати — реформатор і консерватор

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Reuters

В Ірані пройшов перший тур президентських виборів, у якому жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів. Другий тур виборів проведуть 5 липня.

Про це повідомило іранське агентство IRNA. Вибори проходять достроково через загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіатрощі 19 травня.

У другий тур пройшов Масуд Пезешкіан, якого вважають єдиним кандидатом-реформатором, та прихильник жорсткої антизахідної лінії, колишній учасник ядерних переговорів від Ірану Саїд Джалілі.

Речник виборчої комісії Мохсен Есламі заявив, що в першому турі Пезешкіана підтримали 10,4 мільйона виборців, а Джалілі — 9,4 мільйона.

Також у президенти балотувалися спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф (3,3 мільйона голосів) та ексглава МВС країни і колишній міністр юстиції Мостафа Пурмохаммаді (206 тисяч голосів). Загалом на виборах голосували понад 24 мільйони виборців. Al Jazeera пише, що явка була низькою і становила лише 40%.

Саїд Джалілі (ліворуч) та Масуд Пезешкіан (праворуч). IRNA

Пезешкіан — єдиний кандидат-реформатор на цих виборах. Він член парламенту з 2008 року, висловлювався за переговори із Заходом та встановлення відносин між Тегераном і Вашингтоном. Водночас він підтримує принципи Ісламської республіки і заявив, що буде дотримуватися політики Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, якщо його оберуть.

Джалілі вперше балотувався на президентських виборах 2013 року, однак не переміг. У 2021 році він також зареєструвався на виборах, але зняв свою кандидатуру і підтримав загиблого президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Джалілі — прихильник жорсткої антизахідної лінії.

Президент Ірану є головою уряду Ісламської республіки. Це найвища виборна посада в державі, однак президент підпорядкований верховному лідеру — аятолі. Саме аятола є головою держави і командувачем Збройних сил. Це найвищий посадовець в Ірані. Президент же має доволі обмежену владу — він може підписувати міжнародні договори, угоди з іншими країнами й організаціями, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику й армію.

Загибель президента Ірану

19 травня потрапив в аварію гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі. На борту також був міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан. У день авіатрощі в північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман. У ніч на 20 травня рятувальники знайшли гелікоптер. Того ж дня Кабмін іранської адміністрації офіційно підтвердив смерть Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.