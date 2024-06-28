На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Рада оборони Харківської області розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми з Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
В Ізюмському районі це стосується сіл Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка, де живуть 12 дітей із семи родин.
У Богодухівському районі планують примусово евакуювати 13 дітей з родинами із сіл Олександрівка та Скорики.
У Купʼянському районі примусова евакуація стосується 20 дітей із сім’ями із сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади.
З Чугуївського району евакуюють 112 дітей з батьками з пʼятьох старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаївського Вовчансьої громади.
За словами Синєгубова, уже визначені маршрути евакуації, а місця тимчасового проживання людей — заброньовані.
Примусову евакуацію проводитимуть через посилені російські обстріли.
- 13 травня на Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад.