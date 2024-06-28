Міжнародний кримінальний суд відклав видачу ордерів на арешт премʼєра та міністра оборони Ізраїлю

Новини

Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду (МКС) відклав рішення про те, чи дозволити прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.

За даними видання The Jerusalem Post, розгляд відтермінували після того, як Велика Британія заявила, що питання має розглядатися не в МКС, а в іншій юрисдикції. У результаті МКС дав Великій Британії та іншим країнам, які мають претензії до суду, термін до 12 липня для подання своїх висновків.

Не лише сам Ізраїль і Велика Британія проти юрисдикції МКС у питанні звинувачень проти Нетаньягу та Галанта. США також на стороні Ізраїлю і критикували запит прокурора Хана, погрожуючи санкціями.

Раніше газета The New York Times писала, що Нетаньягу дуже стривожений перспективою стати фігурантом справи в Гаазі, тому провів безліч телефонних розмов, намагаючись змінити плани МКС — зокрема з президентом США Джо Байденом.