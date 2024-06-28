Міжнародний кримінальний суд відклав видачу ордерів на арешт премʼєра та міністра оборони Ізраїлю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду (МКС) відклав рішення про те, чи дозволити прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.
За даними видання The Jerusalem Post, розгляд відтермінували після того, як Велика Британія заявила, що питання має розглядатися не в МКС, а в іншій юрисдикції. У результаті МКС дав Великій Британії та іншим країнам, які мають претензії до суду, термін до 12 липня для подання своїх висновків.
Не лише сам Ізраїль і Велика Британія проти юрисдикції МКС у питанні звинувачень проти Нетаньягу та Галанта. США також на стороні Ізраїлю і критикували запит прокурора Хана, погрожуючи санкціями.
Раніше газета The New York Times писала, що Нетаньягу дуже стривожений перспективою стати фігурантом справи в Гаазі, тому провів безліч телефонних розмов, намагаючись змінити плани МКС — зокрема з президентом США Джо Байденом.
- 20 травня прокурор МКС Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС за ймовірні воєнні злочини, скоєні на території сектора Гази після нападу на Ізраїль бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
- Нетаньягу та низка урядовців Ізраїлю такий запит гостро розкритикували та заявили про відкритий антисемітизм.
- Рішення про видачу ордерів на стадії опрацювання. Це має вирішувати колегія суддів МКС.