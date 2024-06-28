Європейська рада: Процес вступу Грузії в ЄС де-факто зупинений

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Через дії грузинської влади, зокрема ухвалення закону про «іноагентів», процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинений.

Про це йдеться у висновках Європейської ради від 27 червня.

У Єврораді заявили про «серйозне занепокоєння» останніми подіями в Грузії, а ухвалений закон «Про прозорість іноземного впливу» назвали відступом від кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

«Європейська рада закликає владу Грузії прояснити свої наміри, змінивши нинішній курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу», — наголосили у відомстві.

Брюссель також зазначає, що в Грузії зростає кількість випадків залякування, погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів.

Країни ЄС зараз обмірковують свою відповідь на кроки владної партії «Грузинська мрія», зазначає AFP.

Початкові кроки, які обговорюють міністри, можуть включати припинення фінансування сил безпеки Грузії, скорочення державного фінансування або розрив контактів на високому рівні.