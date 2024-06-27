Україна уклала безпекову угоду з Литвою
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Брюсселі Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литвою.
Про це повідомляє Офіс президента.
Литва прагнутиме щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25 % ВВП.
«Цьогоріч військова допомога нашій державі вже сягнула майже €80 мільйонів, з них €35 мільйонів спрямовані на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. І ця сума на 2024 рік постійно зростає за рахунок нових пакетів військової допомоги», — йдеться в повідомленні.
Литва надаватиме Україні підтримку в галузі безпеки та сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію на території нашої держави.
Окремі положення Угоди фіксують спільну протидію гібридним загрозам, ядерним ризикам, а також передбачають посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю у сфері розвідки.
Литва працюватиме з Україною для визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави.
У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства нашої країни в ЄС і НАТО. Окремі блоки стосуються притягнення Росії до відповідальності, посилення санкцій проти РФ і роботи над створенням компенсаційного механізму.
Литва продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу та братиме участь у відбудові України.
- Наразі Україна уклала вже двадцять двосторонніх безпекових угод на виконання положень Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією та Литвою.