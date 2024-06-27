Суд Франції вважає, що лідер Сирії Асад вивів себе з-під дії імунітету. Днями суд підтвердив ордер на його арешт

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Апеляційний суд Парижу, коли аргументував законність ордера на арешт діючого президента Сирії Башара аль Асада, мотивував це тим, що той вчинив міжнародні злочини, чим вивів себе з-під дії імунітету.

Про таку мотивацію суду в четвер на пресконференції «Бабелю» розповіли адвокати потерпілих та правозахисних організацій, що є учасниками процесу. «Бабель» також отримав мотиваційну частину рішення.

Згідно з ним, суд вважає, що мета персонального імунітету президента — це здійснення представницьких функцій на міжнародному рівні. «Використання хімічної зброї головою держави проти власного населення не підпадає під визначення президентських обовʼязків. Тому Башар Асад сам вивів себе з-під дії персонального імунітету, коли не повівся як голова держави», — сказано в документі.

Крім того, суд зазначив, що заборона використання хімічної зброї є частиною міжнародного права, а її використання — це міжнародний злочин, тому теж не може розглядатися як частина офіційних функцій голови держави.

Крім того, суд посилається на декілька резолюцій Ради Безпеки ООН щодо колишньої Югославії, Руанди та Сьєра-Леоне, де зазначив, що «людство обстоювало цінності людства і що персональний імунітет (президента) не можна прирівнювати до безкарності». Крім того, Радбез ООН кілька разів закликав притягнути до відповідальності відповідальних за хімічні атаки в Сирії, і в тих закликах ніколи не згадували про імунітети, які могли б запобігти розслідуванню.

Суд також зазначив, що очевидно Сирія ніколи не буде переслідувати Башара Асада за ці злочини, і що вона ніколи не відмовиться від персонального імунітету свого президента, і оскільки жоден міжнародний суд не має юрисдикції розглянути відповідальність Асада (Сирія не є членом Міжнародного кримінального суду), тому суд затвердив ордер на арешт Асада.

У прокурорів залишається 4 дні на оскарження рішення у Верховному суді. Якщо цього не буде, Франція, очевидно, звертатиметься до Інтеполу по видачу червоної картки на Асада.