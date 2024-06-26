Президент підписав закон про застосування англійської мови. Що зміниться
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.
Про це свідчить картка проєкту закону.
Новий закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає перелік посадовців, які зобовʼязані володіти англійською мовою.
Разом з цим закон унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, під час перетину кордону, у сферах освіти, транспорту та охорони здоровʼя.
У пояснювальній записці законопроєкту його метою назвали підвищення конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, а ще створення умов для опанування англійської мови українцями.
- 28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Володимир Зеленський. Він викликав суспільний резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами. На сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду.
- 20 липня 2023 року Комітет вилучив із законопроєкту всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, зокрема про дубляж.
- На початку червня цього року депутати підтримали правку № 336, яка передбачає відшкодування кінотеатрам витрат на показ фільмів англійською, не покриті з продажу квитків.