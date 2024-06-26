Президент підписав закон про застосування англійської мови. Що зміниться

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Про це свідчить картка проєкту закону.

Новий закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає перелік посадовців, які зобовʼязані володіти англійською мовою.

Разом з цим закон унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, під час перетину кордону, у сферах освіти, транспорту та охорони здоровʼя.

У пояснювальній записці законопроєкту його метою назвали підвищення конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, а ще створення умов для опанування англійської мови українцями.